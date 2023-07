Media | ' in Olanda è caduto il governo guidato da Rutte'

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo È crisi di governo in: l'esecutivo Rutte IV è caduto. Secondo quanto anticipato da alcunilocali, l'approvazione di alcune misure sulla migrazione e l'asilo hanno spaccato l'alleanza che forma l'esecutivo ( LO ...E' crisi di governo in. A quanto riportano ilocali il governo guidato da Mark Rutte, il quarto con lo stesso primo ministro, è caduto sull'approvazione di alcune misure sulla migrazione e l'asilo, che ha ...Una crisi che dovrebbe portare a nuove elezioni nei Paesi Bassi , probabilmente in autunno nel mese di ottobre, secondo quanto riportato dalocali. Continua a leggere su Tg. La7.it - In...

