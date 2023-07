Mbappé sorpreso e infastidito dall’ultimatum del Psg | non ha mai promesso di non partire gratis L’Equipe

(Di venerdì 7 luglio 2023)scrive che Kylianè rimastodiffuso in conferenza stampa dal presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi. Non si aspettava un annuncio pubblico. L’attaccante francese intende onorare il suo contratto con il club parigino. “Sapeva che dietro le quinte il club stava diffondendo ampiamente l’idea, ma Kyliannon immaginava che Nasser al-Khelaifi l’avrebbe confermata pubblicamente. Dichiarando, mercoledì pomeriggio, a margine della presentazione di Luis Enrique, che «o Kylian firma un nuovo contratto, o se ne va»”. “Il presidente del Paris-Saint-Germain hail suo attaccante, legato al club fino a giugno 2024”., scrive, è. “Il fatto che Al-Khelaifi abbia ...

Rasmus Hojlund (LaPresse) - Calciomercato.itIl baby danese hatutti al suo primo campionato in Italia e attirato le attenzioni delle big di tutta Europa, tra cui figura anche la Juve in caso ...Kyliannon accetterà un'estensione del contratto di un anno al Paris Saint - Germain, secondo indiscrezioni della stampa francese.hai vertici del Psg con la sua decisione, presentata in una lettera formale, arrivata dopo la decisione di Lionel Messi che aveva annunciato la sua partenza per l'Inter Miami, squadra ...dal tiro di Coman, forte ma centrale, si rifà sui due tiri seguenti ma il suo errore pesa ... Nel finale è assedio e arriverebbe anche l'1 - 1 grazie a. Perde l'atto primo e ora in ...