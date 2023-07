Mbappé | Liverpool pronto all’assalto | con i 200mln il Psg si fionderà su Osimhen

(Di venerdì 7 luglio 2023) Corriere dello Sport – . Come riferito dall’edizione odierna del quotidiano, il futuro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

... 'Il Psg chiede auna decisione imminente. Entro il 31 luglio la firma sul rinnovo o la ... Dalla Spagna in compenso trapela l'indiscrezione secondo la quale ilsarebbe disposto a ...... Nasser Al Khelaifi da un lato, Kyliandall'altro. Poi ci sono gli spettatori particolarmente interessati all'esito dell'incontro: in primis il Real Madrid, piuttosto dietro il. Tra ...... di vibrazioni che s'avvertono ovunque, da Napoli a Parigi e da Madrid a, in un calcio ... disegna scenari da favola e se Osimhen è il naturale principe azzurro,diventa il re di ...