Max Verstappen | “Abbiamo ancora un buon margine”

(Di venerdì 7 luglio 2023) Tutto é pronto per il Gran Premio di Silverstone e tra coloro che non vogliono sbagliare nemmeno un dettaglio c’é inevitabilmente Max. Il pilota della Red Bull, attuale capolista della classifica generale, vuole continuare sulla strada tracciata, senza lasciarsi intimorire. Fino a questo momento non lo haagganciato nessuno e a chi muove come critica il fatto che questo sia diventato un campionato di Formula 1 noioso, replica che per lui e per il team non lo é affatto. Cosí é intervenuto dunque in conferenza stampa e ha presentato il GP. Max: “Cerchiamo di rimanere in alto” Queste dunque le parole del pilota della Red Bull raccolte da FormulaPassion: “avuto un ottimo inizio d’anno,capito la nostra macchina e gara dopo gara sta migliorando. Ma non ...

Non sono sicuro che possa azzerare il distacco da, ma dalla seconda alla decima ... Guardate all'Olanda con. Per espanderci negli Stati Uniti c'è bisogno di un pilota americano, non di un ...... ma nelle ultime corse credo che siamo stati in grado di fare dei progressi concreti che ci hanno portato, in Austria, ad essere i primi del gruppo che inseguee Checo Perez. Dobbiamo ...L'esperto pilota messicano ha infatti sommato la deludente striscia di quattro mancate top10 in qualifica, un risultato inaccettabile se si guida la spaziale RB19 con cuista ...

Irvine: "Verstappen come Schumi. Alla Ferrari servirà tempo" La Gazzetta dello Sport

Prende il via il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, (prima sessione di prove libere ore 13.30, seconda ore 17.00), decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, e la domanda che ...La Red Bull vuole monopolizzare la scena anche per il tutto il resto della stagione. L'obiettivo della scuderia di Milton Keynes, così come ammesso da Max Verstappen, è quello di salire sul gradino pi ...