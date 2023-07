Mattarella è il presidente ignoto | Pascoli diventa pittore | D' Annunzio si conferma estetista | gli strafalcioni della Maturità

(Di venerdì 7 luglio 2023) Sembra, infatti, che non tutti i professori abbiamo seguito le indicazioni del ministro Valditara, che suggeriva di non infarcire di nozionismo il colloquio orale. Secondo una rilevazione dello stesso ...

Vedrà i presidenti uscente ed eletto Benítez e Peña. Ildella Repubblica, Sergio, è arrivato ad Asuncion per la sua visita ufficiale in Paraguay, la prima di un capo di Stato italiano nel Paese sudamericano. Dopo la sistemazione in ...AGI/Vista - Ildella Repubblica, Sergioarrivato all'aeroporto di Asuncion, al via visita in Paraguay. Ecco le immagini. / QuirinaleA partire dagli immancabili classici da orale di Maturità, come D'Annunzio 'estetista' e'mai sentito nominare' . Dalì, Proust e la vena pittorica () di Pascoli A farla da padrona nei ...

Mattarella in Patagonia, poi visita ufficiale in Paraguay - Ultima Ora Agenzia ANSA

Il valore della comunità, la fiducia verso i giovani e la passione per una sfida imprenditoriale innovativa e lungimirante La storia di Enrico Grassi, neo Cavaliere del Lavoro partito dalla […] ...(Agenzia Vista) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella arrivato all'aeroporto di Asuncion, al via visita in Paraguay. Ecco le immagini.