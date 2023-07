Mattarella “Da Forlani segno di grande rilievo in storia Repubblica”

(Di venerdì 7 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Apprendo con commozione la notizia della scomparsa di Arnaldo, e desidero esprimere ai figli e ai familiari i sentimenti della mia solidarietà e vicinanza.è stata una personalità di spicco dellaper una lunga stagione, e la sua azione nel governo e nel partito di maggioranza relativa ha contribuito all’indirizzo del Paese, alla sua crescita democratica, allo sviluppo economico e al consolidamento del ruolo italiano in Europa, nell’Alleanza Atlantica, nel consesso internazionale. Lascia undinellana”. Lo afferma in una nota il presidente dellaSergio.“E’ stato presidente del Consiglio in una fase di profondi ...

Mattarella, commozione per la scomparsa di Forlani Agenzia ANSA

Le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel ricordare l'ex leader democristiano che si è spento a Roma a 97 anni.Aveva 97 anni. Nel 1992 ha sfiorato l'elezione a presidente della Repubblica. Una vita al potere, fino alle inchieste giudiziarie che ne hanno segnato l'uscita di scena dalla politica attiva ...