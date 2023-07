Mattarella arrivato ad Asuncion | al via visita in Paraguay

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il presidente della Repubblica, Sergio, èadper la suaufficiale in, la prima di un capo di Stato italiano nel Paese sudamericano. Dopo la sistemazione in ...

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato ad Asuncion per la sua visita ufficiale in Paraguay, la prima di un capo di Stato italiano nel Paese sudamericano. (ANSA)