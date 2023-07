Martina Colombari | “E’ difficile fare la madre | Achille pensava gli fosse tutto dovuto”

Ospite del podcast di Diletta Leotta intitolato Mamma Dilettante , l ex modella parla a ruota libera dei problemi avuti con Achille. Essere mamma non facile per, alle prese con le bravate di Achille , figlio nato dalla relazione con il marito Billy Costacurta , sposato nel ...Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 7 luglio 2023:si racconta nel podcast di Diletta Leotta...il bikini è mozzafiato... GUARDA LE FOTO DA URLO DIE' una ...A parlare di questa tematica è l'attrice, intervenuta nel podcast Mamma Dilettante di Diletta Leotta . Tema del discorso è l'educazione del figlio Achille, ora diciottenne, avuto ...

Martina Colombari, la confidenza a Diletta Leotta: “Mio figlio Achille pensava che gli fosse tutto… Il Fatto Quotidiano

Martina Colombari è l’ospite della nuova puntata di Mamma Dilettante, il podcast e vodcast di Diletta Leotta prodotto da Dopcast e Disponibile su YouTube e sulle principali piattaforme di ...Nell'ultima puntata di Mamma Dilettante Diletta Leotta ha invitato l'ex Miss Italia Martina Colombari. La moglie dell'ex leggenda del Milan Costacurta si è aperta sul rapporto con il figlio.