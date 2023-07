Marta Fascina | la deputata fidanzata con Silvio Berlusconi

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 7 luglio 2023) Nome:Cognome:Anno di nascita: 1990Città: Melito di Porto SalvoCategoria: Politica Chi èè unaalla Camera per Forza Italia e ultima compagna di, scomparso nel 2023. Nasce nel 1990 a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, e in adolescenza si trasferisce a Portici dove frequenta le scuole superiori.si è laureata in lettere e filosofia presso l’Università “La Sapienza” di Roma e subito dopo ha iniziato il suo percorso professionale come giornalista e addetta stampa. Nello stesso periodo ha iniziato a collaborare con alcune redazioni, tra cui il Giornale, e viene assunta come addetta stampa e ...