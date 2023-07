Mariolina Castellone a TPI | “Il Pd ora scelga da che parte stare”

Leggi su tpi

(Di venerdì 7 luglio 2023) “Il dialogo tra il M5S e il Pd prosegue seppur con qualche difficoltà ma sono i dem a dover decidere una volta per tutte quale linea politica seguire”. Lo afferma, già capogruppo dei 5 Stelle a palazzo Madama e oggi vicepresidente del Senato, che a TPI parla non solo della possibile alleanza con il Partito Democratico ma anche di temi assai cari al Movimento. Schlein è stata criticata dalla minoranza del Pd per avercipato alla vostra manifestazione contro la precarietà: questo può rimettere in discussione una possibile alleanza?«Nel Pd evidentemente c’è ancora una componente del partito che non vede di buon occhio la convergenza che recentemente stiamo registrando su diversi temi. Il M5S è stato molto coerente, in questi anni, a portare avanti battaglie identitarie e temi che abbiamo provato a mettere al ...