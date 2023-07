Mario Kart 8 Deluxe | svelate le piste del Pacchetto 5 del DLC

(Di venerdì 7 luglio 2023) “Questo Trofeo può esser Piuma e può esser Ciliegia”: ecco quali sono le ottodel5 nel DLC diDopo un generico “Estate 2023” nel Nintendo Direct, abbiamo finalmente la conferma che le ottonel misterioso5 del lungo DLC di, il Pass Percorsi Aggiuntivi, andranno a rimpolpare le attualmente 80 disponibili settimana prossima. Il Trofeo Piuma ospiterà Tour Alture di Atene, GCN Nave di Daisy, Wii Autostrada Lunare e l’inedita Corsa in Bagno. Per quanto invece riguarda il Trofeo Ciliegia, leche troveremo saranno Tour Panorama di Los Angeles, GBA Riserva Naturale, Wii Punta Koopa e Tour Scorci di Vancouver. I nuovi tracciati ...

Nintendo ha svelato che il 12 luglio arrivano otto percorsi addizionali e tre personaggi extra in8 Deluxe con il DLC a pagamento Pass Percorsi Aggiuntivi Pacchetto 5 per Switch. Per l'occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

