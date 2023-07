“Maria De Filippi ha il suo sì” UeD | sarà una partenza esplosiva | il pubblico ci crede

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 7 luglio 2023) Ha generato molte discussioni e polemiche il percorso di Nicole Santinelli a Uomini e Donne. E ora da uno dei suoi corteggiatori arriva un retroscena che non mancherà di generare altre ‘chiacchiere’. Come molti ricordano la tronista fu duramente accusata di aver messo in scena un teatrino con il corteggiatore Andrea, anche se poi scelse, appunto Carlo. La relazione, però, è durata quanto un gatto in tangenziale. Nonostante da Roberta Padua fossero arrivate delle frecciate subito dopo la decisione di Nicole di lasciare Carlo, quest’ultimo l’ha difesa: “Vi prego, non attaccatela, è stata onesta, non ha sbagliato nulla, le auguro ogni bene, tantissima felicità, se la merita. Mi avete conosciuto, non sono uno che dice parole che non sente, se avesse commesso una scorrettezza, ve l’avrei detto”. Adesso l’ex corteggiatore è tornato a parlare, stavolta con un’intervista al sito IsaeChia, ...