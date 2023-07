Marelli | il modulo di gestione termica per auto elettriche

(Di venerdì 7 luglio 2023)lancia il nuovodiintegrato (iTMM - integrated Thermal Management Module) per veicoli elettrici, che consente di combinare in modo efficiente i diversi circuiti ...

La tecnologia diI veicoli elettrici sono generalmente dotati di diversi scambiatori di calore, ognuno con un'unica funzione; al contrario, iliTMM digestisce in maniera ...ha svelato la sua ultima novità: undi gestione termica integrato , conosciuto come iTMM . Questo componente all'avanguardia ha l'ambizioso obiettivo di rivoluzionare la gestione ...Per iscriversi alle lezioni andrà compilato ilallegato e successivamente dovrà essere ... Luca, voce narrante, guiderà i presenti tra canzoni e aneddoti sulla vita e la carriera dell'...

Questo modulo aumenta l'autonomia delle auto elettriche del 20% InsideEVs Italia

Marelli presenta il nuovo iTMM, modulo per la gestione termica di un'auto elettrica che controlla le temperature di motore, batterie e abitacolo ...Marelli presenta un modulo di gestione termica per auto elettriche, per efficienza, sicurezza e aumento autonomia fino al 20% ...