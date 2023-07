Mare e montagna a misura di bimbo | vademecum pediatri Bambino Gesù

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 7 luglio 2023) Al, ino in città, arriva undegli esperti dell’ospedalecodi Roma per affrontare con serenità l’estate in compagnia dei propri figli. Tanti i consigli per i genitori: dalle punture delle zanzare a quelle delle meduse, dall’alimentazione all’abbigliamento. E poi ancora i suggerimenti su come affrontare il mal d’auto. Quali sono le ore in cui uscire e quella da evitare? “L’esposizione diretta al sole risulta essenziale per la produzione di vitamina D, che favorisce l’assorbimento del calcio e la sua deposizione nelle ossa, stimola la produzione di melanina – rispondono i– oltre a rivestire molte ad altre importanti funzioni influendo anche sull’umore; esporsi tuttavia per tempo prolungato e nelle ore sbagliate – ...