Marcello Minenna torna libero | annullati i domiciliari per l’ex capo delle Dogane

(Di venerdì 7 luglio 2023) Èto, exdell’Agenziae poi assessore regionale in Calabria. Lo scorso 22 giugno il gip di Forlì aveva disposto gli arrestiper, insieme all’imprenditore ed ex parlamentare della Lega, Gianluca Pini.era stato arrestato all’interno di un’indagine su una truffa milionaria sulle mascherine nei primi giorni della pandemia Covid. Secondo la procura,e Pini avevano stretto un «pactum sceleris» in base a cui il leghista prometteva di accreditare«all’interno della Lega», nella speranza di ottenere la riconferma della nomina a Direttore generale dell’Agenzia...

Non c'è pace all'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane Non bastava il caso mascherine e l'arresto dell'ex numero uno di ADM,con l'accusa di corruzione, l'intera struttura rischia di finire nel caos dopo il ricorso del sindacato Dirpubblica relativo all'assunzione ben 40 dirigenti indetto il 5 novembre 2022.Il tribunale della Libertà di Bologna ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip di Forlì, per l'ex direttore delle Dogane e assessore in Calabria.

