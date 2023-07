Marcello Minenna torna libero | annullata l’ordinanza di custodia cautelare

(Di venerdì 7 luglio 2023). Il tribunale del Riesame di Bologna ha annullatodi, emessa dal Gip di Forlì, per l’ex direttore delle Dogane e assessore regionale in Calabria. Dopo il ricorso della difesa rappresentata dagli avvocati Gianluca Tognozzi e Roberto D’Atri, i giudici hanno dunque disposto l’immediata liberazione dagli arresti domiciliari, dovesi trovava dal 22 giugno. Era stato arrestato nell’ambito dell’indagine su una truffa milionaria sulle mascherine nei primi giorni del Covid. Nell’inchiesta sono indagate 34 persone, accusate a vario titolo di diversi reati, tra cui anche la truffa aggravata e la corruzione. Oltre aera stato arrestato pure Gianluca Pini, ex parlamentare ...

