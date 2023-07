Mara Venier | ' Ultimo è un grande artista e un ragazzo molto intenso'

Il 12 febbraio del 2023 Ultimo è stato accolto danello Speciale Domenica In da Sanremo con il pubblico in piedi che urlava 'Bravo! Bravo!' e conche l'ha abbracciato dicendo: 'Grazie, buon lavoro. Amore, a presto'.ha ricordato ...E c'è anche chi pensa possa presto approdare in Rai a partire da gennaio, magari come ospite fissa a Domenica In dall'amica e collegae intervistata da Francesca Fagnani a Belve. Proprio ...Si parte da Amadeus; Alessandra Amoroso; Fiorello; Vanessa Incontrada; Achille Lauro; Lda; Fiorella Mannoia; Vincenzo Salemme; Eros Ramazzotti; Alessandro Siani;; Andrea Delogu; Stefano ...

Barbara d'Urso commenta le offese contro di lei e Mara Venier Novella 2000

Il 12 febbraio del 2023 Ultimo è stato accolto da Mara Venier nello Speciale Domenica In da Sanremo con il pubblico in piedi che urlava “Bravo! Bravo!” e con Mara che ...Mara Venier, si parla di addio per la meravigliosa conduttrice veneta. È accaduto a un passo dall'anniversario. Il cuore è a pezzi ...