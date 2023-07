Maltrattamenti e violenza sessuale in famiglia | scatta l’arresto

(Di venerdì 7 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPer delega del Procuratore della Repubblica di Paola, si comunica (nel rispetto dei diritti dell’indagato, da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) quanto segue: in data odierna, la Compagnia Carabinieri di Pozzuoli e i Carabinieri di Paola hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Paola su proposta della locale Procura della Repubblica – nei confronti di un soggetto gravemente indiziato dei reati diinaggravata commessa in ambito familiare e porto abusivo di armi comuni da sparo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

