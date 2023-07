Malore per l' ex portiere Van der Sar | ricoverato in terapia intensiva

... del Manchester United e della nazionale olandese, ora direttore generale dell'Ajax , ha avuto unmentre si trovava in Croazia in vacanza. È stato necessario l'intervento di un elicottero...L'ex Miss Italia, racconta Leggo , era in camerino insieme alla costumista e alla truccatricesistemare gli ultimi dettagli del suo travestimento in Vulcanya , una drag queen vestita di uno ...Ile la rianimazione d'urgenza Il 24 giugno la pop star americana è stata trovata nella sua ... i sanitari sarebbero stati costretti a rianimarla d'urgenza, iniettandole una dose di Narcan"...

Malore per Roberta Capua prima di “Non sono una Signora”: «Non respiro, non so se ce la faccio» Corriere TV

Edwin Van der Sar è ricoverato in terapia intensiva per un'emorragia cerebrale. L'ex portiere della Juventus e della nazionale olandese, ora direttore generale dell'Ajax, ha avuto un malore mentre si trovava in Croazia in vacanza.