Maiorca | Manu Morlanes | prima della sua grande stagione

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 7 luglio 2023) 2023-07-07 20:01:38 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: ELuiaspetta un passo avantiaffrontando il corso 23/24. Si tratta di un’incorporazione economicamente conveniente, visto che il club ha erogato una cifra di 2,5 milioni di euro (più bonus fino a un massimo di 3 milioni) per un centrocampista molto apprezzato: tecnicamente molto dotato, con capacità di associazione, schieramento e una corsa che dà equilibrio alla squadra e che può raggiungere le zone di rifinitura dalla seconda linea , così Lo definiscono in Son Bibiloni. Non è un ‘box to box’, ma deve svolgere il ruolo di ‘jolly’ all’interno del disegno di aguirreQuello lo vede in posizioni più avanzatema mai senza escludere la possibilità di inserirlo come centrocampista. Dopo una ...