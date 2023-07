Magliano Sabina Art In Festival | inaugurazione della personale di pittura di Alessandro Finocchiaro

... Ludovica Ruggeri da Nepi, Marta Di Domenico da Roma, Francesco Consolati da Palombara, ... Giulia Calcagnini da Sacrofano, Valeria Tonelli da Moricone, Nicolò Baldi daRomano, Aurora ...Torna la rassegna artistica estiva 'Art In Festival' che si svolgerà dal 27 al 30 luglio 2023 nel Giardino dell'EcOstello . Grandi artisti per quattro serate di spettacolo fra Teatro, Musica e Stand up Comedy. Il ...RIETI - Per tutta la funzione funebre nella cattedrale di San Liberatore, a, volò una farfalla e i suoi concittadini amano ricordarla così, Simona Monti , come una farfalla simbolo di libertà, amore e amicizia. Sono trascorsi sette anni dall'attentato ...

Teatro e musica al Magliano Sabina Art In Festival - ViaggiArt Agenzia ANSA

RIETI - Sempre più stretti i rapporti tra Magliano Sabina e Collevecchio. Dopo la condivisione del servizio igiene svolto in entrambi i comuni dall'Azienda Municipalizzata Sabina ...Dal 27 al 30 luglio nel giardino dell'EcOstello di Magliano Sabina, in provincia di Rieti, torna la rassegna artistica estiva 'Magliano Sabina Art In Festival'. (ANSA) ...