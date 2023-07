Magi +Europa | Magistratura non invada campo politico | ma la destra la smetta con i vittimismi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 luglio 2023) (Agenzia Vista) Roma, 07 luglio 2023 “A me quello tra politica estratura sembra il solito vecchio scontro che ha tenuto bloccato il Paese sulle questioni della giustizia negli ultimi 30 anni. Tutti parlano di riforme e ora ripiombiamo nella contrapposizione. Noi invitiamo lastratura a non invadere ildelle decisioni politiche, in una democrazia in cui c'è una separazione dei poteri, e laa piantarla con inutili. Perché evidentemente non hanno una classe dirigente all'altezza, e mi riferisco al sottosegretario Delmastro”, le parole di Riccardo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev