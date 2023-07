Mafiosi | la Chiesa non arretra | scomunica e nessuna indulgenza “Vescovi in prima linea contro tutte le cosche”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 7 luglio 2023) La, sul solco di quanto annunciato nove anni fa dal pontefice. “Lapuò essere pionierala mafia e la corruzione. A tal fine, dovrebbero essere messi a disposizione strumenti adeguati dell’insegnamento ecclesiale, della pastorale e della cultura ecclesiale”. Lo ha detto il coordinatore del gruppo di lavoro sullaai, il filosofo politico Vittorio Alberti, in un video messaggio alla conferenza internazionale promossa a Berlino sull’azione delladi fronte alla criminalità organizzata, dalla Commissione tedesca Iustitia et Pax con circa 40 esperti , come riporta l’edizione tedesca di Vatican News. Dal 2019, il gruppo di lavoro di Alberti, costituito presso il Dicastero per il Servizio dello ...