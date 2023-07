Mafia | politica e massoneria deviata | condanna annullata per il 64enne mistrettese Lucio Lutri

(Di venerdì 7 luglio 2023) Sei condanne diventano definitive , per altri 4 imputati sarà necessario un secondo processo di appello. La Cassazione mette un altro punto fermo dopo l’ operazione «Halycon-Assedio» che ha scoperto un intreccio fra. Il blitz è scattato fra il luglio e l’agosto del 2019. I giudici hanno annullato le condanne nei confronti di, originario di Mistretta...

Oltre a Lutri, funzionario regionale gran maestro della massoneria, annullamento anche per Angelo Lauria, 49 anni, farmacista di Licata. Entrambi erano stati condannati in appello a 8 anni di reclusio ...L'inchiesta svelò gli intrecci mafia-massoneria-imprenditori in provincia di Agrigento. Tutte le posizioni degli imputati ...