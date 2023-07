Madonna in fin di vita | salvata da un’iniezione di Narcan

(Di venerdì 7 luglio 2023)e il: la star mondiale si starebbe riprendendo, pare, dopo la tragica corsa in ospedale a causa di un’infezione batterica. Comeè arrivata all’iniezione diDi recente Radar Online afferma che la situazione era ancora più grave di quanto si potesse pensare. Infatti la cantante si trovava priva di senti nella sua casa newyorkese, rinvenuta dalla sua assistente. Trasportata d’urgenza in ospadale, con la cantante c’era la figlia Lourdes e le sue gemelle di 10 anni, Estere e Stella. Ma per salvare la pop star i medici hanno utilizzato il. Ilè un farmaco utilizzato nel trattamento da intossicazioni da analgesici, durante gli interventi chirurgici o per invertire l’effetto dei narcotici. Sempre Radar online ha affermato che si utilizza anche ...

Madonna, la grande paura della sua famiglia: "Abbiamo temuto di perderla" TGCOM

Come sta Madonna dopo il ricovero d’urgenza in ospedale per un’infezione batterica: le ultime notizie sullo stato di salute dell’artista ...L’attrice Rosie O’Donnell, amica di Madonna e compagnia sul set del film A League of Their Own, ha aggiornato i fan sulle condizioni di ...