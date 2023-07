Maddaloni | «La Juve aveva bisogno di Giuntoli | è perfetto»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 7 luglio 2023) Le parole di Massimiliano, ex allenatore dellantus Primavera, sull’arrivo diin bianconero Massimiliano, antusnews24, ha parlato del possibile impatto di Cristianoallantus. LE PAROLE – «Credo chesia il direttore sportivo. Ha la capacità di abbinare il fuori campo, quindi tutta la parte di scouting, di competenze, di capacità di capire come inserirsi nelle trattative, ad una grossissima capacità in campo. È laureato ISEF, poi ha sempre avuto un rapporto molto particolare con l’allenatore. Nel senso che, avendolo avuto, a volte me lo ritrovavo dentro lo spogliatoio a parlare di tattica. Non impone niente, ma sa tante cose, si confronta spesso con il proprio ...