Ma pensa all' Italia | violento attacco ad Ancelotti | scoppia il caso

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 luglio 2023) Carlodovrebbe essere il nome scelto dal Brasile per guidare la Nazionale alla Copa America 2024, ma il presidente verdeoro, Luiz Inacio Lula da Silva, noto semplicemente come Lula (no non è l'abbreviativo dell'interista Lukaku-Lautaro), scende in campo e veste i panni del censore, lanciando strali contro la possibilità che Carlosi accomodi sulla panchina della Seleçao. Il fatto che il tecnicono del Real Madrid, uno dei più vincenti della storia a livello di club, ricopra l'incarico di selezionatore dei verde-oro proprio non gli va a genio. E caldeggia un altro nome, un suo preferito: Fernando Diniz, ct attuale, al quale è stato assegnato un mandato ad interim fino al nuovo arrivo. Lula: “Perchénon risolve i problemi dell'” E qui ...