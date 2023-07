“Ma era lui… fantastico” Non sono una signora | tutti stregati da quella maschera | chi c’era sotto

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il pubblico ieri ha visto un uomo famoso come non avrebbe mai potuto immaginare di vederlo. Lo stesso nome di Forum e del GF Vip 4, dove conobbe e si innamorò perdutamente della sua fidanzata, è rimasto piacevolmente sorpreso di specchiarsi nei panni della drag queen Anna Lacond a Nonuna. Un’esperienza speciale, in grado di sensibilizzare chiunque abbia il coraggio di provare. l’ex gieffino si è riscoperto la femminilità che aveva scoperto da bambino e che aveva poi represso come spesso accade. Dopo essere stato Anna Lacond, a Nonuna, si è ripromesso di insegnare la lezione al figlio. Nonuna, chi si nascondeva dietro Anna Lacond “Durante questa esperienza ho pensato a mio figlio, un domani gliela farò vedere. Io dico sempre che ...