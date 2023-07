Discografia mondiale" di Michele Neri) e la rivista "leggera". Dal 2014 è stato consulente ... L'ho conosciuto solo per telefono e via email, ma sono testimone della grande passionene ha ...l cantautore aretino si mette a nudo e racconta di un'esistenza dove ha sempre lottato per arrivare a traguardi professionali... l'evento "ACQUA " Fronte comune contro la crisi climatica", due giornate di studio e di confronto sul tema il 14 e 15 Luglio a Parma, presso la Casa dellaconsentiranno di formulare una ...

Ma che musica c'è: esce oggi il nuovo singolo de Il Cile LA NAZIONE

Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...Detestano il controllo. Odiano le perdite di tempo. Sono in cerca di emozioni autentiche. Crescono i cultori di un’esistenza senza social e collegamenti.