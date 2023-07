Lula a gamba tesa contro Ancelotti Ct del Brasile | “Perché non risolve i problemi della nazionale italiana?”

(Di venerdì 7 luglio 2023) Roma, 7 lug – Chissà se Carloavrà incassato le critiche con il solito sopracciglio alzato, fatto sta che a scendere in campola sua nomina a guidaSeleçao è stato nientemeno che il presidente delLuiz Inacioda Silva. …. L’ufficialità è arrivata solamente qualche giorno fa, con la conferma chesarà l’allenatorebrasiliana a partire dal 2024. Per capire l’eccezionalitàcosa basti pensare che sarà appena il quarto Ct non brasiliano a guidare i verdeoro e che l’ultimo a farlo fu l’argentino Filipo Nunez nell’ormai lontano 1965 (peraltro per una solo partita). D’altronde Re Carlo ci ha abituato nel tempo a imprese fuori dalla norma. L’attuale mister del Real Madrid ...

Un attacco tanto clamoroso quanto inaspettato. Il presidente del Brasile Luiz Inacioda Silva entra atesa sulla decisione della Cbf , la Federcalcio verdeoro, di ingaggiare Carlo Ancelotti come commissario tecnico della Nazionale a partire dal 2024 , per guidarla almeno ...

