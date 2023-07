Lukashenko | il secondo uomo dei misteri attorno a Putin

Leggi su panorama

(Di venerdì 7 luglio 2023) A che punto è la notte in Ucraina? E che cosa sta succedendo davvero in Russia? Se c’è qualcuno che ha qualche risposta da offrire, sicuramente questo è il leader della Bielorussia, Alexander. Il quale oggi vive quello che la dissidente e principale oppositrice del satrapo di Minsk, Sviatlana Tsikhanouskaya, ha definito «il suo breve momento di notorietà». Da quando infatti il capo della Wagner Yegevny Prigozhin ha marciato su Mosca, molto è cambiato nel panorama geopolitico dell’Est Europa, e c’è chi teme (a buon diritto) che la leadership di Vladimirnon sia poi così solida. E di conseguenza nemmeno quella del leader bielorusso, «fratello minore» diche considera la Bielorussia stessa semplicemente come un’appendice di Santa Madre Russia. Per decifrare il prisma di luci e ombre che disorientano l’opinione ...