Lukaku-Inter | pronta l’offerta al Chelsea! Una deadline – SM

(Di venerdì 7 luglio 2023) L’non perde di vista. Secondo quanto riferito da SportMediaset le parole di Pochettino mettono fretta al club nerazzurro che ha unaper chiudere: offerta al ChelseaTRATTATIVA – L’è al lavoro per riportarea Milano. Secondo SportMediaset le parole di Pochettino, neo-allenatore del Chelsea, non sono di certo piaciute all’attaccante belga desideroso di lasciare l’Inghilterra prima dell’inizio del ritiro dei “Blues”. Per questo motivo adesso l’ha fretta: la convinzione di riportare il belga in nerazzurro si tradurrà presto in un’offerta concreta al Chelsea. L’a mettere sul piatto 5 milioni per il prestito e 30 per l’obbligo di riscatto: la prossima settimana potrebbe andare ...

12 Tiene banco la telenovela legata al profilo di Romelu, tanto desiderato dall'quanto desideroso di fare ritorno in maglia nerazzura. Insomma, un matrimonio annunciato, se non fosse per il Chelsea - club proprietario del cartellino - che al ......24 Chelsea, Pochettino a: "Lo aspetto" Messaggio chiaro di Mauricio Pochettino a Romelu, attaccante di proprietà del Chelsea che vorrebbe lasciare Londra per tornare all': '......da questa corposa plusvalenza si avrà il denaro necessario per affondare il colpo su Romelu: ...che non ha più intenzione di vestier la maglia dei Blues e che ha solo voglia di giocare all'. ...

Andre Onana è sempre più vicino al Manchester United: il club inglese deve solo aumentare di qualche milione l’offerta all’Inter per assicurarsi l’ex ... si tenterà di fare il possibile per Romelu ...Sono i giorni decisivi per l’affare Lukaku. L’Inter vuole a tutti i costi la conferma del belga in rosa e con Onana sempre più vicino al Manchester United la dirigenza è pronta a sferrare l’assalto al ...