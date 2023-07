(Di venerdì 7 luglio 2023)è una priorità assoluta per. Presto ci sarà un altro tentativo col Chelsea per riportarlo a Milano. Ecco quanto il club vorrebbe investire TEMA? Ospite negli studi di Sky Sport 24, Luca Marchetti ha aggiornato sulla situazione: «Una trentina di milioni quelli chevorrebbe investire. Il Chelsea lo ha comprato tanto e adesso il prezzo è chiaramente sceso. C’era stata un’offerta di 40 milioni dall’Arabia Saudita, cheha prontamente rifiutato. Si può ragionare su un prestito con obbligo di riscatto, ma peril ritorno diè un tema. Con la cessione di Onana, si completerà l’attacco e si andrà a sistemare la porta». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - ...

... " Romeluè il figliol prodigo che dovrebbe tornare nerazzurro una volta per tutte, per lui ... Definire la questione belga in tempi rapidi èe per questo ci sarà un nuovo incontro in ...Al Real serve un 9 vero e Lautaro è considerato, anche se non a qualunque cifra. Il ... In casa Inter sono in corso le riflessioni, specie per tentare di riprendere Romeludal Chelsea....riflessioni nell'attacco nerazzurro che perso Dzeko e senza ancora la conferma di Romelu... Al Real serve un 9 vero e Lautaro è considerato, anche se non a qualunque cifra. Il ...

Lukaku è prioritario per l’Inter: definite le cifre di investimento - Sky Inter-News.it

Mauricio Pochettino, il nuovo allenatore, si è insediato lunedì mattina e ha iniziato ufficialmente il suo lavoro. Dal Daily Mail viene descritta la situazione per Mauricio Pochettino. Il giocatore no ...