Luigi Datome annuncia il ritiro

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il capitano della Nazionale italiana, nonchè colonna dell’Olimpia Milano, con la quale si è laureato di recente Campione d’Italia, ha deciso di chiudere ufficialmente con il basket giocato dopo aver preso parte ai prossimi Mondiali. Assai probabile un futuro da dirigente nel club meneghino.SI RITIRA: IL COMUNICATO DELL’OLIMPIA MILANO Il club milanese, Campione d?italia, ha salutato il suo giocatore attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale: “La Pallacanestro Olimpia Milano ringrazia Gigiper tutto quello che ha fatto e significato in questi tre anni trascorsi insieme. Durante le sue tre stagioni a Milano, Gigiha vinto lo scudetto nel 2022 e nel 2023, la Coppa Italia nel 2021 e nel 2022, la Supercoppa nel 2020, ed è diventato il primo realizzatore italiano nella storia di ...

L'icone del basket italiano, pochi giorni dopo aver vinto lo scudetto con l' Armani Milano , ha annunciato che si ritirerà dopo i Mondiali che si svolgeranno dal 25 agosto nelle Filippine. Il cestista, detto Gigi e ...dopo mesi ai box è tornato, ieri, a dare il suo contributo all'Olimpia Milano mettendo a referto 5 punti in 9 minuti. Nel dopogara a Eleven ha detto: "Uno vorrebbe essere sempre in campo, ...Il capitano dell'ItalBasket,, ha infine rimarcato come questa sia " una serata incredibile . Avevamo davanti uno squadrone. Abbiamo avuto personalità. Abbiamo giocato davvero bene". Ai ...

L’annuncio di Gigi Datome: Un’altra estate azzurra poi smetterò. E resto in Olimpia Milano RealOlimpiaMilano

L'icone del basket italiano Luigi Datome, pochi giorni dopo aver vinto lo scudetto con l'Armani Milano, ha annunciato che si ritirerà dopo i Mondiali che si svolgeranno dal 25 agosto nelle Filippine.L'Olimpia Milano non ha esercitato la possibilità di uscita dal contratto con Giordano Bortolani entro il 30 giugno, e si tiene ben stretto il giocatore dal momento che nel settore ...