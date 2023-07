Lotteria degli scontrini | i biglietti vincenti del 29 giugno recuperati il 6 luglio

(Di venerdì 7 luglio 2023) Laprosegue anche nel 2023, anche se cambia tutto. Si tratta del concorso, gratuito, collegato al programma Italia Cashless messo a punto dall’ex governo Conte per incentivare l’uso di carte di credito, di debito, bancomat, prepagate e app di pagamento. Chi non ha ancora preso parte allapuò comunque partecipare alle prossime estrazioni. Ricordiamo che possono partecipare tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che si siano procurate il codice(lo potete recuperare qui) e utilizzino strumenti di pagamento elettronico per acquisti di beni o servizi presso esercizi commerciali al minuto. Come funziona laNonostante sia ...

Al campo sportivo di via al Ponte venerdì si comincia con l'aperturastand gastronomici dalle ... mentre alle 21 è organizzata l'estrazione della. Alle 21.30 ultimo spettacolo con la ...Il Superenalotto è la più famosaitaliana, un'evoluzione dell'Enalotto, il gioco dei numeri apprezzato dagli italiani per decenni, dagli anni '50 alla fineanni '90. L' attuale jackpot ...La chiave del successouomini di Spalletti è proprio la competenza e la bravura di tutti gli ... La Roma aveva fatto meglio del Siviglia in partita, ed è stata condannata alladei rigori ...

Lotteria degli Scontrini 2023: vincitori estrazione 6 luglio I-Dome.com

Ieri giovedì 6 luglio si è tenuta la nuova estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini 2023. Ben 15 i premi in palio per i soggetti acquirenti che partecipano alla lotteria, che diventano 30 ...Genova. Si è tenuta oggi l’estrazione del fortunato biglietto che si aggiudica la crociera MSC per due persone nel Mediterraneo messa in palio da Stelle nello Sport nell’ambito della Lotteria 2023 a s ...