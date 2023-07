Lorenzo Musetti | “Sento di essere maturato e migliorato”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 7 luglio 2023)sta diventando sempre più uno dei grandi protagonisti del tennis italiano e spera di entrare presto nella top 10. Ieri è riuscito ad avere la meglio su Jaume Munar in tre set (6-4, 6-3, 6-1) e si è così ricavato un posto nel terzo turno in cui incontrerà Hurcacz. Al termine della sfida di ieri è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato così. (ATP Tour)Queste dunque alcune delle dichiarazioni diraccolte da UbiTennis in vista della sfida contro Hurcacz: “Conosco molto bene Hubert, abbiamo giocato diverse volte insieme. Da lui due anni fa su questi campi ci ho perso, ma da allora entrambi siamo cambiati. Lui su questa superficie sa muoversi molto bene serve alla grande e sa toglierti il tempo soprattutto con il rovescio. E sa anche attaccare. È un avversario complicato del resto in un torneo come ...