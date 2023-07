Lo scalo merci chiude | ma il nuovo è lontano Gli operatori lanciano l’appello al ministro

(Di venerdì 7 luglio 2023) VIA GAVAZZENI . Il 30 agosto scadrà la proroga concessa da Rfi e la Cisaf si è rivolta con una lettera a Matteo Salvini. Le due aziende che operano sull’area difficilmente utilizzeranno quella di Rovato in attesa che si sblocchi Cortenuova.

Lo scalo merci chiude, ma il nuovo è lontano.Gli operatori lanciano l ... L'Eco di Bergamo

A maggio la movimentazione delle merci negli aeroporti italiani è calata del 3,1% rispetto allo stesso mese del 2022. Malpensa ha perso il 9,2%, mentre cresce Fiumicino.