LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | inizia il trasferimento verso il chilometro zero

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE13.20 Tratto neutralizzato che è lungo 5,4 chilometri. 13.17 E’to ililda parte dei corridori. 13.15 Partecon il numero rosso Wout Van Aert, combattivo di giornata delladi ieri: For two days in a row, @woutvanaert has been your @century21fr combative rider of the day ! Pour la deuxième journée consécutive, @woutvanaert est votre combatif du jour avec @century21fr #TDFpic.twitter.com/g3KWheLgi8 —de(@Le) July 7,13.12 Tornano i velocisti: finora i due ...