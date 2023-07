LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 37 km al traguardo | iniziano i preparativi per la volata

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.34 I giallo-neri sono in testa più per proteggere Jonas Vingegaard che per lo sprint di Van Aert. Il belga ha detto di volersi prendere una giornata di “riposo” dopo il weekend di fuoco e finora ha sempre sornato in fondo al gruppo. 16.32 Tornano davanti le squadre che abbiamo visto negli ultimi km: Jumbo-Visma, INEOS e Uno-X. Anche la Alpecin nelle prime posizioni del gruppo. 16.30 Già finita la breve salita. Peters transita per primo al GPM, il gruppo riprende Guglielmi e scollina con 1’02” di ritardo. 16.28 Si spezza dunque il trio tuttose, sia per nazionalità dei corridori che dei team di appartenenza. Rimangono in testa Nans Peters (AG2R Citroën Team) e Pierre ...