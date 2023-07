LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 25 km al traguardo Il gruppo insegue Peters e Latour

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.50 20 KM AL! Il distacco delscende ora sotto al minuto! 16.49 Tra i grandi candidati al successo in questanon abbiamo ancora menzionato Caleb Ewan e Phil Bauhaus, per ora gli unici ad essere arrivati vicini a Philipsen. Entrambi non hanno un vero e proprio treno da sfruttare, dovranno cercare la ruota giusta. 16.47 In testa alil solito Tim Declercq della Soudal QuickStep. L’azione del “trattore” belga non ha però sortito grandi effetti per ora, il distacco non scende. 16.46 Strade molto strette in questo finale. Insi percepisce grandissima tensione. 16.45 Non mollano ...