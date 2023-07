LIVE Sinner-Halys | Wimbledon 2023 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match

(Di venerdì 7 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-HURKACZ (SECONDODALLE 12.00) LADI BERRETTINI-DE MINAUR (SECONDODALLE 12.00) 14:53 Il vincente di questo incontro troverà agli ottavi di finale uno tra il canadese Shapovalov ed il britannico Broady. 14:49 Seppur senza brillare Holger Rune approda al terzo turno. Il danese supera in tre parziali lo spagnolo Carballes Baena lasciando libero il Campo numero 3. Travia alla sfida tra Janniked il francese Quentin. 13:56 Tiebreak vincente per Rune, che si porta in vantaggio di due set. Al termine di questo incontro sarà la volta di Jannik. 12:58 ...

Giornata importante per il tennis italiano con tutti i quattro alfieri azzurri rimasti in gara in scena oggi:, Musetti, Berrettini (ancora al secondo turno) per gli uomini, Cocciaretto per le ...WIMBLEDON (REGNO UNITO) - Jannike Lorenzo Musetti cercano il pass per gli ottavi di finale, contro Halys e Hurkacz. Matteo Berrettini , reduce dalla maratona contro Sonego, è impegnato nel secondo turno contro De Minaur. ...Più tardisfida Halys e Musetti affronta Hurkacz: chi vince vola in ottavi di finale. I Championships sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW: sul nostro liveblog cronaca e ...

LIVE Sinner-Halys, Wimbledon 2023 in DIRETTA: francese insidioso col serve&volley. Secondo match dalle 12.00 OA Sport

Il numero otto al mondo affronta il francese Halys. Musetti contro Hurkacz, mentre il romano giocherà contro De Minaur. Cocciaretto a caccia dell'impresa con Jessica Pegula ...Dopo aver superato gli argentini Cerundolo e Schwartzman, per Sinner c'è il francese. I due non si sono mai affrontati in carriera Redazione Scommesse Sul cammino di… Leggi ...