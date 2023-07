LIVE Sinner-Halys | Wimbledon 2023 in DIRETTA | occhio al francese che ha battuto Evans

azzurri al primo turno Peròviaggia spedito. Lo vedo in ottavi Djokovic: "Sento la pressione e le aspettative, ma ci sono abituato. Voglio ancora fare la storia" Jannik: "Fortunato a ...Si apre così ancora di più il tabellone di Jannik, che aveva come testa di serie più alta ... Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW BERRETTINI - SONEGOI PLURIVINCITORI ...Lorenzo Musetti supera in tre set lo spagnolo Munar e raggiungeal 3° turno di Wimbledon. Berrettini fa suo il derby con Sonego e accede al 2° turno. Debutti amari per Arnaldi eliminato da Carballes Baena e Cecchinato che cede a Jarry. I Championships sono ...

Wimbledon, i risultati degli italiani: vince Sinner, rinviati gli altri match Sky Sport

Segui su Ubitennis la diretta scritta della quarta giornata, il meteo promette bene. 6 gli italiani in programma, tra cui Berrettini-Sonego ...Tennis: le informazioni su dove seguire, in diretta tv e streaming, Sinner-Halys. L'incontro vale per il terzo turno dello Slam britannico ...