LIVE Sinner-Halys | Wimbledon 2023 in DIRETTA | inizia l’incontro

(Di venerdì 7 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-HURKACZ (SECONDO MATCH DALLE 12.00) LADI BERRETTINI-DE MINAUR (SECONDO MATCH DALLE 12.00) PRIMO SET 15:02 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di tre minuti via alla sfida con il transalpino al servizio! 15:00 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo i due atleti. 14:57 Primo confronto diretto tra i due, con Jannik che dovrà tenere alta la concentrazione al cospetto di un avversario che proverà a mischiare le carte. 14:53 Il vincente di questo incontro troverà agli ottavi di finale uno tra il canadese Shapovalov ed il britannico Broady. 14:49 Seppur senza brillare Holger Rune approda al terzo turno. Il danese supera in tre parziali lo spagnolo Carballes Baena lasciando libero il ...

WIMBLEDON (REGNO UNITO) - Jannike Lorenzo Musetti cercano il pass per gli ottavi di finale, contro Halys e Hurkacz. Matteo Berrettini , reduce dalla maratona contro Sonego, è impegnato nel secondo turno contro De Minaur. ...Giornata importante per il tennis italiano con tutti i quattro alfieri azzurri rimasti in gara in scena oggi:, Musetti, Berrettini (ancora al secondo turno) per gli uomini, Cocciaretto per le ...Più tardisfida Halys e Musetti affronta Hurkacz: chi vince vola in ottavi di finale. I Championships sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW: sul nostro liveblog cronaca e ...

LIVE Sinner-Halys, Wimbledon 2023 in DIRETTA: francese insidioso col serve&volley. Secondo match dalle 12.00 OA Sport

Il numero otto al mondo affronta il francese Halys. Musetti contro Hurkacz, mentre il romano giocherà contro De Minaur. Cocciaretto a caccia dell'impresa con Jessica Pegula ...Dopo aver superato gli argentini Cerundolo e Schwartzman, per Sinner c'è il francese. I due non si sono mai affrontati in carriera Redazione Scommesse Sul cammino di… Leggi ...