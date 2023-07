LIVE Sinner-Halys 3-6 6-2 5-3 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | l’azzurro serve per il terzo set

(Di venerdì 7 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Servizio vincente a uscire dell’italiano. 30-0 Grave errore di diritto da parte del francese. 15-0 Seconda solida di, esce la risposta di diritto di. Orava a servire per ilset. 5-3 Il francese tiene a zero il servizio. 40-0 Altro servizio vincente di. 30-0 Ace al centro del francese. 15-0 Gratuito di rovescio di. 5-2 Servizio vincente di. 40-15non può tenere lo scambio sulla diagonale di rovescio di. 30-15 Errore gratuito di. 30-0 Bene la volée di diritto di. 15-0 Servizio e rovescio di. 4-2 Doppio fallo, che regalo qui di ...

Giornata importante per il tennis italiano con tutti i quattro alfieri azzurri rimasti in gara in scena oggi:, Musetti, Berrettini (ancora al secondo turno) per gli uomini, Cocciaretto per le ...WIMBLEDON (REGNO UNITO) - Jannike Lorenzo Musetti cercano il pass per gli ottavi di finale, contro Halys e Hurkacz. Matteo Berrettini invece vola al terzo turno battendo in tre set De Minaur. Elisabetta Cocciaretto cerca l'...... sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti- HALYS 3 - 6, 3 - 0I risultati degli azzurri

LIVE Sinner-Halys: guarda lo Streaming GRATIS di Wimbledon in Diretta Footballnews24.it

Il numero otto al mondo affronta il francese Halys. Musetti contro Hurkacz, mentre il romano giocherà contro De Minaur. Cocciaretto a caccia dell'impresa con Jessica Pegula ...Jannik Sinner va a caccia degli ottavi di finale di Wimbledon e dovrà affrontare nel terzo turno Halys: info partita, Streaming GRATIS e Diretta LIVE ...