LIVE – Sinner-Halys 3-6 6-2 0-0 | terzo turno Wimbledon 2023 | RISULTATO in DIRETTA

WIMBLEDON (REGNO UNITO) - Jannike Lorenzo Musetti cercano il pass per gli ottavi di finale, contro Halys e Hurkacz. Matteo Berrettini invece vola al terzo turno battendo in tre set De Minaur. Elisabetta Cocciaretto cerca l'...... sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti- HALYS 3 - 6, 3 - 0I risultati degli azzurriGiornata importante per il tennis italiano con tutti i quattro alfieri azzurri rimasti in gara in scena oggi:, Musetti, Berrettini (ancora al secondo turno) per gli uomini, Cocciaretto per le ...

Wimbledon: Sinner-Halys in diretta live. Berrettini al 3° turno, Musetti ko Sky Sport

Il numero otto al mondo affronta il francese Halys. Musetti contro Hurkacz, mentre il romano giocherà contro De Minaur. Cocciaretto a caccia dell'impresa con Jessica Pegula ...Jannik Sinner va a caccia degli ottavi di finale di Wimbledon e dovrà affrontare nel terzo turno Halys: info partita, Streaming GRATIS e Diretta LIVE ...