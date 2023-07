LIVE – Sinner-Halys 1-3 | terzo turno Wimbledon 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 7 luglio 2023) Ile latestuale deltra Jannike QuentinSlam stagionale di scena sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. L’altoatesino si è fatto largo nel tabellone estromettendo due argentini, entrambi sconfitti in tre set. Nel primo round ha annientato Juan Manuel Cerundolo mentre nel secondo ha domato l’ex top ten Diego Schwartzman. Adesso l’asticella si alza notevolmente contro il transalpino, reduce da due successi estremamente convincenti ai danni del padrone di casa Daniel Evans e dell’australiano Aleksandar Vukic.partirà con i favori del pronostico secondo i bookmakers ma dovrà stare molto attento al gioco potente ed ...

WIMBLEDON (REGNO UNITO) - Jannike Lorenzo Musetti cercano il pass per gli ottavi di finale, contro Halys e Hurkacz. Matteo Berrettini , reduce dalla maratona contro Sonego, è impegnato nel secondo turno contro De Minaur. ...Giornata importante per il tennis italiano con tutti i quattro alfieri azzurri rimasti in gara in scena oggi:, Musetti, Berrettini (ancora al secondo turno) per gli uomini, Cocciaretto per le ...Più tardisfida Halys e Musetti affronta Hurkacz: chi vince vola in ottavi di finale. I Championships sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW: sul nostro liveblog cronaca e ...

LIVE Sinner-Halys, Wimbledon 2023 in DIRETTA: francese insidioso col serve&volley. Secondo match dalle 12.00 OA Sport

Il numero otto al mondo affronta il francese Halys. Musetti contro Hurkacz, mentre il romano giocherà contro De Minaur. Cocciaretto a caccia dell'impresa con Jessica Pegula ...Dopo aver superato gli argentini Cerundolo e Schwartzman, per Sinner c'è il francese. I due non si sono mai affrontati in carriera Redazione Scommesse Sul cammino di… Leggi ...