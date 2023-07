LIVE Musetti-Hurkacz | Wimbledon 2023 in DIRETTA | si alza l’asticella | in palio gli ottavi con Djokovic

(Di venerdì 7 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e bentrovati alladel match di terzo turno ditra il polacco Huberte il nostro portacolori Lorenzo. Match di interesse colossale quello tra il numero 18 e il numero 16 del mondo, assolutamente una maledizione per entrambi essere capitati contro al terzo turno e soprattutto nell’ottavo di finale di Novak, anche guardando ai tantissimi exploit a cui stiamo assistendo in questa rocambolesca a dir poco edizione dei Championships. I precedenti strizzano l’occhio a Lorenzo, in vantaggio 2-1 negli scontri diretti disputati sino a oggi che però si sono giocati su terra e cemento, nei casi delle vittorie dell’azzurro e ...

Kenin prosegue il bel momento ed è avanti 6 - 4 sulla cinese Wang; bene anche l'altra americana Parks, 6 - 1 su Bogdan 12:45 - SETTenendo a '30' la battuta, Lorenzo chiude il primo set 6 - 3 ...WIMBLEDON (INGHILTERRA) - Quarta giornata sull'erba dello Slam londinese , il cui programma è stato fortemente condizionato dalla pioggia degli ultimi giorni.accede al terzo turno, Arnaldi eliminato da Carballes Baena. Il derby azzurro tra Berrettini e Sonego , ha visto la vittoria del romano. Cecchinato battuto da Jarry . Nel tabellone femminile,...I Championships sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW I risultati di oggi ARNALDI - CARBALLES BAENA 7 - 6, 6 - 3, 6 - 4, 4 - 6 HIGHLIGHTS- MUNAR 6 - 4, 6 - 3, 6 - 1 HIGHLIGHTS ...

LIVE Musetti-Munar, Wimbledon 2023 in DIRETTA: si gioca nel tardo pomeriggio/sera OA Sport

Segui su Ubitennis la diretta scritta della quarta giornata, il meteo promette bene. 6 gli italiani in programma, tra cui Berrettini-Sonego ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.34 La nostra DIRETTA LIVE di Musetti-Munar finisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento a tutti. 14.32 Ora per Musetti ci sarà Hurkacz al te ...