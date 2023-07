LIVE Musetti-Hurkacz 6-7 | 4-6 | 4-5 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | c’è la chance!

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-HALYS (SECONDO MATCH DALLE 12.00) LADI BERRETTINI-DE MINAUR (SECONDO MATCH DALLE 12.00) 15-40 Gratuito di dritto del polacco!! Eccola la chance. 15-30 Splendido passante di rovescio lungolinea!!!! Attacco in back bassissimo di, non era facile, magia. 15-15 Servizio e dritto, non trema. 0-15 Viene avanti in rispostae forza l’errore di dritto! 5-4 Game interlocutorio,servirà per il match dopo il cambio campo. Una palla break concessa in tutto l’incontro dal polacco. 40-15 Largo il recupero della smorzata di. 30-15 Dritto vincente di. 15-15 Risposta ...