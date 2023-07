LIVE Italia-Slovenia 3-0 | Nations League volley in DIRETTA | dominio azzurro! La squadra di De Giorgi vola alle final eight!

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.32: Per oggi è tutto, appuntamento a domani13 per ladell’ultima sfida dell’contro il Giappone 10.31: L’raggiunge quota 8 vittoria e sale decisamente in classifica. Domani la sfida all’imbattuto Giappone che potrebbe, in caso di vittoria, regalare una posizione di eccellenza agli azzurri 10.30: In casa azzurra Romanò top scorer con 16 punti, 13 punti a testa per Michieletto e Lavia. In casa13 punti per Cebulj e 10 per Urnaut 10.28: Una bella, efficace in tutti i fondamentali ma soprattutto a muro e in battuta, vince 3-0 contro la. Equilibrio solo nel secondo set, per il restoassoluto degli azzurri che hanno ...