LIVE Italia-Slovenia 2-0 | Nations League volley in DIRETTA | Russo e Lavia trascinano gli azzurri nel secondo set | 25-22

(Di venerdì 7 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-6 Mano out Urnaut da zona 4 6-5 La slash di Romanò 5-5 Vincente Urnaut da seconda linea 5-4 Murooooooooooooooooooaaaaaaaaaaaaaaaaaa a uno! 4-4 Mano out Romanò da zona 2 3-4 Muro di Mozic 3-3 Muro di Cebulj 3-2 Murooooooooooooooooooo Romanòòòòòòòòòòòòòòò 2-2 Tocco vincente di Michieletto da zona 2 1-2 Muro Pajenk 1-1 Primo tempo Stalekar 1-0 Errore al servizio25-22 L’soffre ma vince ilset grazie all’errore al servizio degli sloveni. Meno efficacia in battuta per gliche sono comunque riusciti a rimontare e a vincere un set complicato. 2-0! 24-22 Errore mal servizio24-21 Murooooooooooooooooooooooooooooaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 23-21 ...